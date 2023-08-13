الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يبدأ الموسم الجديد بتعثر أمام لوريان

بدأ فريق باريس سان جيرمان، الموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024، بتعثر أمام ضيفه لوريان، بالتعادل سلبيًا خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة «ليج 1».

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان ولوريان، الظهور الأول الرسمي للمدرب الجديد لويس إنريكي، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا لكريستوف جالتيير، بالإضافة أيضًا إلى تواجد الصفقات الجديدة ماركو أسينسيو ولوكاس هيرنانديز وسكرينيار، والبرتغالي جونسالو راموس.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة اللقاء، ليستهل البي إس جي مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الفرنسي بفقد نقطتين في رحلة الصراع على الحفاظ على لقبه.

وغاب عن سان جيرمان أمام لوريان، 3 نجوم، إذ افتقد الأول لخدمات نجم الفريق كيليان مبابي، وذلك على إثر أزمته مع إدارة النادي برئاسة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي؛ بسبب رغبته في عدم تجديد عقده مع النادي الباريسي ورحيله في الصيف المقبل بشكل مجاني، وذلك بالإضافة إلى غياب كل من نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي.

وحصد باريس سان جيرمان، نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، على أن يتواجد لوريان بالمركز الرابع بعد التعادل مع بطل الموسم الماضي.