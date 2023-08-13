"Critical Zone" يتوج بجائزة الفهد الذهبي في مهرجان لوكارنو السينمائي

توج الفيلم الإيراني “Critical Zone” أو “منطقة حرجة” للمخرج علي أحمد زاده، بجائزة الفهد الذهبي كأفضل فيلم بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم حول أمير الذي يعيش حياة منعزلة مع كلبه، يقود سيارته عبر العالم السفلي لطهران ويتاجر بالمخدرات بجميع أنواعها، ويتنقل في شوارع المدينة بلا هدف، متبعًا اتجاهات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص به بينما يرتفع عاليًا للهروب من بلدة بلا مستقبل. ومع ذلك، سيجد في تجواله بذرة المقاومة.

وتعرض الفيلم لموجة من الضغوطات من جانب السلطات الإيرانية لسحبه من المهرجان السويسري الأهم بحجة تصويره دون تصريح، كما قامت السلطات أيضًا بمنع المخرج من السفر خارج البلاد.

وفي بيان له عقب الفوز، قال أحمد زاده: “بدلًا من الاستعانة بممثلين، استعنت بأشخاص حقيقيين خلال التصوير، كما اضطررت لإخفاء الكاميرا وإيجاد حيل معقدة للتغلب على القيود”.

واختتم: “لقد كان صنع هذا الفيلم تمردًا كبيرًا”.