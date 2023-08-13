"وقف القيد ورحيل النجوم وهروب عيد" أزمات تواجه إنبي قبل انطلاق الموسم

يعاني فريق إنبي هذا الموسم من بعض الصعوبات أبرزها أزمة وقف القيد وفشل مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي في تدعم الصفوف.

ولم يتمكن النادي البترولي من ضم صفقات جديدة نتيجة مشكلة وقف القيد بسبب أزمة مستحقات زياد غطاس والتي لم يستطع مجلس الشريعى حلها حتى الآن.

كما يعاني إنبي من رحيل اللاعبين أصحاب الخبرات وعدد من النجوم مما يضع جهاز تامر مصطفى في ورطة كبيرة.

وحتى الآن لم يصل مسؤول إنبي لحل نهائي مع أحمد عيد الذي ترك الفريق عقب نهاية الموسم وفضل العودة للزمالك.

ورغم أن عقد اللاعب مع إنبي ينص على أحقية إنبي شراء اللاعب مقابل 3 مليون جنيه ولكن مسؤول إنبي لم يتوصلوا لاتفاق مع اللاعب.

وتم مخاطبة الزمالك لتفعيل بند شراء عقد اللاعب أحمد عيد ولكن حتى الآن مازالت الأمور معقدة نتيجة رفض اللاعب الاستمرار مع إنبي.