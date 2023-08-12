في ظهور هاري كين الأول.. لايبزيج يحرج بايرن ميونخ ويتوج بالسوبر الألماني

توج فريق لايبزيج بكأس بطولة السوبر الألماني، مساء اليوم السبت، بعد الفوز على نظيره بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على معلب أليانز أرينا.

وأحرج لايبزيج، البايرن في مباراة شهدت الظهور الأول لصفقة البافاري الجديدة، الدولي الإنجليزي هاري كين، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة بيع نهائي وبعقد يمتد حتى صيف 2027، وهي الصفقة التي أعلنها النادي بإتمامها رسميًا اليوم السبت.

وتواجد كين على مقاعد بدلاء العملاق البافاري منذ بداية المباراة، لكن المدير الفني توماس توخيل دفع به في الدقيقة 64 بدلًا من ماتياس تيل.

وجاءت ثلاثية لايبزيج عن طريق الإسباني داني أولمو، الذي أحرز 3 أهداف «هاتريك»، في الدقائق 3 و44 و68 من ركلة جزاء على الترتيب، ليتوج فريقه بأول لقب من بطولة السوبر الألماني.

وشارك بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني، بصفته بطلًا للدوري الألماني في الموسم المنقضي، أما لايبزيج فهو بطل كأس ألمانيا.