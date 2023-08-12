نادي السينما المستقلة يقيم أمسية خاصة لإحياء ذكرى ثورة يوليو.. صور

أقام مساء اليوم نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما أمسية سينمائية خاصة تم خلالها عرض ٤ أفلام مابين التسجيلي والروائى إحياء لذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيت تم عرض كلاً من فيلم حكاية من الزمن الجميل للمخرج سعيد شيمي والفيلم التسجيلى القصير مذكرات المدينة الخالية ، الفيلم الروائى القصير طوفان نوح إخراج محمد حافظ، الفيلم الروائي القصير المكتوب إخراج ياسر سعيد

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوه بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين ، والناقد السينمائي أحمد النبوى، وتم خلالها مناقشة الأفلام التي تدور احداثها حول ثورة ٢٣ يوليو مع الجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش

السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تقام بالمجان ويشرف عليها مدير عام الإنتاج الناقد مجدي الشحرى.