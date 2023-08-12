رونالدو على منصات التتويج بجوائز الأفضل في البطولة العربية

حصد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جائزة من ضمن جوائز الأفضل في البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) 2023، التي توج بها فريقه بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وقاد النجم البرتغالي فريقه النصر للفوز على الهلال، بفضل هدفين سجلهما بعد تأخر العالمي بهدف سجله ميشيل ديلجادو، ليفوز بأول ألقابه الرسمية مع الفريق السعودي.

ونجح رونالدو في العودة في نتيجة اللقاء لفريقه بـ10 لاعبين، حيث أشهر المغربي رضوان جيد حكم النهائي العربي، البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله العمري لاعب النصر في الدقيقة 71، قبل هدف صاروخ ماديرا بـ3 دقائق، الذي تعادل به للعالمي، وجاء هدف «الدون» الثاني له في المباراة ولفريقه في الدقيقة 98 من عمر الشوط الإضافي الأول، إذ انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

جائزة هداف البطولة العربية

وقبل إجراء مراسم تتويج النصر وتوزيع الميداليات الذهبية والفضية للهلال، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية عن الجوائز الفردية للمسابقة، والتي كان لرونالدو نصيبًا منها، حيث صعد على منصات التتويج كهداف لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

رونالدو

وبات كريستيانو رونالدو، هدافًا لمسابقة البطولة العربية وحصد جائزة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، برصيد 6 أهداف، حيث عزز صدارته لقائمة هدافي البطولة بعد تسجيله هدفين في شباك الهلال بالمباراة النهائية، ليأتي خلفه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي برصيد 3 أهداف.

جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية

وحصل الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال على جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية، بعد ظهوره بشكل جيد أسهم في قيادة الزعيم للنهائي العربي.

سافيتش

جائزة أفضل حارس في البطولة العربية

وكانت جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة العربية، من نصيب نواف العقيدي حامي عرين النصر، بعدما قاد العالمي للتتويج باللقب بفضل تصدياته طوال البطولة، لاسيما في النهائي الذي ظهر خلاله بشكل مميز.

نواف العقيدي

وكان الهلال، تأهل للمباراة النهائية على حساب مواطنه الشباب السعودي بالانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما النصر تأهل للنهائي على حساب الشرطة العراقي بهدف للا شئ.