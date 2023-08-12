الصحة تكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه في 5 مايو 2023 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا.

وتابع عبد الغفار ‏خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "النهار": مذ أسبوع قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك فيروس متحور جديد مثير للاهتمام اسمه "eg5" لكنه لا يبدو أنه يشكل تهديد على الصحة العامة اكثر من غيره من المتحورات، والأدلة العلمية تقول انه أكثر انتشارا لكنه ليس أشد شراسة مثل فيروس "أوميكرون".

‏وأضاف متحدث وزارة الصحة: على الرغم من أنه انتشر في اكثر من 51 دولة لكن آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص الانتشار الوبائي لـ فيروس كورونا خلال آخر 28 يوم انخفض في عدد الحالات المبلغ عنها حديثا.

ونوه إلى أن ‏منظمة الصحة العالمية تنصح بالإبلاغ عن وجود أي حالات والحفاظ على الفحوصات والتحاليل، ولكن حتى هذه اللحظة بالأدلة العلمية لا يوجد ارتفاع في معدلات دخول المستشفيات ولا ارتفاع في معدلات الوفيات بسبب هذا المتحور الجديد وحتى هذه اللحظة لا توجد حالات مصابة بهذا المتحور في مصر لكن من الوارد وجوده.