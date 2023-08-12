ضبط طالب وصديقه بتهمة هتك عرض ابن عمته في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا محافظة الدقهلية من ضبط طالب وصديقه بعد قيامهما بهتك عرض نجل عمة الأول حال تواجده داخل مسكن الأول ولهوهما وبمواجهتما اقرا بارتكاب الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا، من "هـ.أ.ا"، 28 عامًا ، ربة منزل ومقيمة قرية تلبنت وبرفقتها نجلها الطفل" أ.أ.ا"، 4سنوات، وأبلغت بقيام نجل عمة طفلها ويدعي "السيد.ع.س"، 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، وصديقه يدعى" أحمد.م.ا.ا"، 13 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويقيمان بذات القرية، بهتك عرض نجلها الطفل حال تواجدة بمنزل نجل عمته .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة الرائد دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، من ضبطهما وبمواجهتهما اقرا بصحة ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.