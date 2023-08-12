طارق العشري يحتفل بالأنجولي مابولولو بعد تصدره هدافى الدوري

احتفل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، بالأنجولي مابولولو، بعد تصدره هدافى الدوري الممتاز للموسم المنقضي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

ظهر الأنجولي مابولولو ، لأول مرة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،تحت قيادة طارق العشري ،مساء اليوم السبت ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وفي السياق ذاته، أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري ،عن عدم وجود نية لبيع المحترف مابولولو، هداف الدوري الممتاز للموسم المنقضي 2021_2022 ،رغم وجود عروض مغرية مالية لضمه اللاعب سواء داخلية أو خارجية .

ويعد مابولولو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني داخل الملعب .

سجل مابولولو مع الاتحاد السكندري ١٤ هدفا مع زعيم الثغر ،ليصبح هداف الدوري المصري .