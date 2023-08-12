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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق العشري يحتفل بالأنجولي مابولولو بعد تصدره هدافى الدوري

طارق العشري يحتفل
طارق العشري يحتفل بالانجولي مابولولو بسبب صدارة هدافى الدوري
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احتفل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، بالأنجولي مابولولو، بعد تصدره هدافى الدوري الممتاز للموسم المنقضي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

ظهر الأنجولي مابولولو ، لأول مرة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،تحت قيادة طارق العشري ،مساء اليوم السبت ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وفي السياق ذاته، أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري ،عن عدم وجود نية لبيع المحترف مابولولو، هداف الدوري الممتاز للموسم المنقضي 2021_2022 ،رغم وجود عروض مغرية مالية لضمه اللاعب سواء داخلية أو خارجية .

ويعد مابولولو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني داخل الملعب .

سجل مابولولو مع الاتحاد السكندري ١٤ هدفا مع زعيم الثغر ،ليصبح هداف الدوري المصري .

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