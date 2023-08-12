شاهد.. احتفال رونالدو بتتويج النصر بلقب البطولة العربية 2023

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، بتتويج النصر باللقب على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الهلال، بفضل هدفين سجلهما بعد تأخر العالمي بهدف سجله ميشيل ديلجادو، ليفوز بأول ألقابه الرسمية مع الفريق السعودي.

انتهت المباراة النهائية من البطولة العربية بانتصار النصر على الهلال بنتيجة 2-1، بعد شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نجح رونالدو في العودة في نتيجة اللقاء بـ10 لاعبين، حيث أشهر المغربي رضوان جيد حكم النهائي العربي، البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله العمري لاعب النصر في الدقيقة 71، قبل هدف صاروخ ماديرا بـ3 دقائق، الذي تعادل به للعالمي، وجاء هدف «الدون» الثاني له في المباراة ولفريقه في الدقيقة 98 من عمر المباراة.

وظفر النصر بلقب بطل العرب 2023، ليحصد 6 ملايين دولار جوائز البطولة، ليحتفل كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا بكأس البطولة مع جماهير النادي، رفقة القائد الثاني للفريق وليد عبدالله في وجود رئيس العالمي مسلي آل معمر.