حازم الملاح : ٤٠٪ من تعداد سكان مصر شباب

هنأ الكاتب الصحفي حازم الملاح عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، وأمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، الشباب بمناسبة اليوم العالمي والذي يوافق ١٢اغسطس من كل عام وهي مناسبة دولية تسعي لتعزيز قدرات الشباب وتشجيعهم علي المشاركة في الحياة العامة بفاعلية وخدمة مجتمعاتهم وتحقيق التغيير الإيجابي الذي نصبو اليه .

وقال الملاح إن البشرية تعتمد علي طاقة الشباب في كل مكان وعلي أفكاره ومساهمته في الأنشطة المختلفة .

واكد أن مصر بلد شابة فطبقا للاحصائيات هناك حوالي ٤٠٪من تعداد سكان مصر من الشباب الأمر الذي يتطلب الاستفادة من طاقات الشباب بالشكل الأمثل في الاعمار والتنمية فالشباب هم اطفال الامس وعماد الحاضر وقوة المستقبل

ورحب الملاح بجهود الدولة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم والدفع بهم في المواقع القيادية المخلتفة خاصة وأن دستور ٢٠١٤الذي أقره الشعب المصري منح العديد من المزايا للشباب منها المادة ٨٢ والمادة ١٨٠الخاصة بتخصيص مقاعد للشباب في المحليات .

وطالب الشباب بضرورة استثمار الفرص المتاحة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠/٣٠.