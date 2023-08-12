30 صورة ترصد التدريبات الصيفية لطلاب برنامجي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالأقصر

واصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، فعاليات التدريب الصيفي، وقام طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي بتنفيذ تدريباتهم في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، ونفذ طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية تدريبهم في المؤسسات الصناعية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واستأنف طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، حيث قاموا بالتدريب في مصانع السكر، وعلى مراحل إنتاج السكر والتحاليل اللازمة لاستلام المنتج، وتعرفوا على المعامل الخاصة بزراعة الأنسجة ومعمل الطفيل، وعمل كروت الطفيل والتعرف على طرق فصل الأجنة وزيارة الصوبات الزراعية التي تتم بها زراعة الشتلات ومعرفة أصناف القصب المنزرعة، كما تعرف الطلاب على مراحل استلام وطحن الحبوب، وتصنيع بعض المخبوزات ومراحل استلام السمسم وتجهيزه لتصنيع وإنتاج الطحينية، وكيفية استلام وتخزين المنتجات الغذائية، ومعرفة مدى صلاحية الأغذية وكيفية فحصها داخل الفنادق والمستشفيات، وكيفية تقسيم وجبات المرضى كلا حسب حالته الصحية، وكيفية تطبيق معايير الصحة وسلامة الأغذية داخل المنشأة، كما تدربوا على مراحل تصنيع منتجات الألبان وكيفية إجراء التحاليل الميكروبية والكيميائية التي تتم على المياه لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب ومعرفة المرشحات والمراحل التي تمر بها المياه داخل المحطة، والتعرف على مراحل إنتاج طفيل الترايكوجراما وإنتاج شتلات القصب في معامل زراعة الأنسجة.

كما شارك طلاب برنامج الصناعة الخشبية، في عدة مشاريع عملية من حيث التصميم والتنفيذ والطلاءات، مثل ورشة عمل لطلاب الصناعات الخشبية، تعلموا فيها مجموعة متنوعة من المهارات والمفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا صناعة الأخشاب من خلال قراءة المخططات والتصاميم، وكيفية قراءة وفهم المخططات والتصاميم المعمارية والهندسية المتعلقة بالأخشاب، كما تدرب الطلاب على تحليل الرسومات الهندسية وقراءة الأبعاد والمقاطع والرموز المستخدمة في عملية التصميم والإنتاج واستخدام الأدوات اليدوية والآلات.

كما تم تدريب الطلاب على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات اليدوية؛ مثل المنشار والمثقاب والمسطرة والمنشار اليدوي، مع كيفية استخدام آلات الحفر والقطع والتشكيل المستخدمة في تكنولوجيا صناعة الأخشاب، وتجميع وتثبيت الأخشاب بشكل صحيح باستخدام تقنيات التثبيت، واستخدام البراغي والمسامير والغراء والوصلات الخشبية المختلفة، يليه عمليات التشطيب والتي تتضمن تطبيق الطلاء والدهانات والورنيش والملمعات لتحسين المظهر وحماية الأخشاب.

وامتد التدريب إلى عمليات النجارة التقليدية والحرفية، مثل صنع الأثاث اليدوي والديكورات الخشبية المعقدة وتقنيات التقطيع والنحت والنقش على الأخشاب، كما تدرب الطلاب، على أهمية السلامة في ورشة العمل وكيفية استخدام الأدوات والمعدات بأمان، ومفاهيم الصيانة الأساسية للأدوات والآلات والمعدات المستخدمة في تكنولوجيا صناعة الأخشاب، كما تدربوا على عمليات مختلفة في تصنيع الأخشاب من التجميع والكبس والدهانات، والتصنيع بالماكينات التقليدية والرقمية، والحرف اليدوية مثل فن الأويما، كما جرى تدريب الطلاب على أهمية إعادة التدوير لتصنيع منتجات الأخشاب تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعرفوا على مراحل إعادة تدوير مخلفات قصب السكر لإنتاج الخشب الحبيبي والأوراق، بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية.

وشمل التدريب، عدة مصانع للأخشاب بالجمالية ( التابع للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة – مؤسسة النداء مصنع أخشاب عماد رأفت بالغردقة، شركة نجع حمادي لإنتاج وتصنيع الأخشاب مركز نجع حمادي - محافظة قنا، شركة Sunny Group بمدينة بدر بالقاهرة، مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بقوص، شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية - قطاع الآلات والمعدات).

وأوضح الدكتور حمودة دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن تدريبات الطلاب العملية ضمن البرنامج الصيفي في المؤسسات الصناعية والغذائية المختلفة، وذلك تبعًا لخطة التدريب الموضوعة من قبل الكلية، كما أن هناك متابعة يومية لأعمال التدريب من قبل المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كل في تخصصه، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة، مشيدا بالتعاون الرائع مع رؤساء قطاعات المؤسسات الصناعية، ومصنع الباسم للطحنية، ومصانع منتجات الألبان، والفنادق السياحية، والإدارات الصحية، ومستشفى طيبة التخصصي، ومطاحن مصر العليا، على المستوى العلمي والفني الذي وصل إليه الطلاب.

وأضاف دردير، أنه جرى وضع آلية للإشراف على التدريب، إذ يتولى القسم العلمي إعداد برنامج التدريب بالتنسيق مع جهات التدريب خارج الجامعة من المصانع والشركات، تماشيًا مع المهارات التي يرغب البرنامج إكسابها للطالب، مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة في المصانع والشركات ومواقع التدريب والتي جرى التنسيق معها، ويحدد القسم رائد علمي مسئول عن التدريب لكل مصنع أو شركة.

وأردف عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة قائلا: أن رؤساء مصانع الخشب الحبيبي بكوم أمبو، وأخشاب عماد رأفت بالغردقة، وشركة نجع حمادي لإنتاج وتصنيع الأخشاب مركز نجع حمادي - محافظة قنا، وشركة Sunny Group بمدينة بدر بالقاهرة، ومؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بقوص، وشركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية - وقطاع الآلات والمعدات، أشادوا بالمستوى الذي وصل إليه طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية من الفنيات العالية والجودة في الأداء، متوقعين لهؤلاء الطلاب، مستقبل باهر.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تولي اهتمامها خاصا بملف التدريب الصيفي للطلاب، والذي يمثل المفتاح لأبواب سوق العمل وهو الذي يميز الجامعة عن غيرها من الجامعات.

وقدم رئيس الجامعة، الشكر لعميد الكلية والهيئة المعاونة بالكلية، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب، موجها بإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (1)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (2)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (3)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (4)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (5)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (6)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (7)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (8)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (9)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (10)

طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (11)

طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي (1)

طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي (2)

طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي (3)

طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي (4)

طلاب تكنولوجيا التصنيع الغذائي (5)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (1)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (2)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (3)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (4)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (5)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (6)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (7)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (8)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (9)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (10)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (11)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (12)

طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (13)