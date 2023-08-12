رئيس جامعة الأقصر يتفقد بدء برنامج جامعة الطفل.. صور

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، أعمال بدء التدريبات ببرنامج جامعة الطفل داخل كليتي الآثار والحاسبات بالجامعة، التي تتناول برنامج علم المصريات، والتي تستمر من اليوم السبت حتى يوم الأحد الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري.

واطلع رئيس جامعة الأقصر، على بدء التدريبات ببرنامج جامعة الطفل للمستوى الأول من المرحلة السادسة (E1) وذلك بكلية الآثار، كما تفقد بدء التدريبات ببرنامج جامعة الطفل المستوى الثاني للمرحلة الخامسة بكلية الحاسبات والمعلومات.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن جامعة الطفل عبارة عن برنامج تبنته أكاديمية البحث العلمي بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، التي تم إطلاقها عام 2014.

وقال الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة: إن إعداد الأطفال لمواجهة تحديات سوق العمل والمستقبل بشكل عام، من المهام الكبيرة التي تقوم بها جامعة الطفل، كالاهتمامات طويلة المدى للأطفال، الخاصة بعملية التعلم، ومساعدتهم على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها،وتعزيز احترام الذات والثقة وبناء الشخصية، متماشيًا مع تعزيز العلاقة الارتباطية بين الأطفال والجامعات المحيطة بهم في المناطق المجاورة.

فيما أوضحت الدكتورة دعاء الصاوي، منسق جامعة الطفل بجامعة الأقصر، أن المرحلة السادسة خاصة بالأطفال التي تبدأ أعمارهم من 11 عامًا، والمرحلة الخامسة خاصة بالأطفال التي تبدأ أعمارهم من 12 عامًا، وتستهدف جامعة الطفل الأطفال من فئة 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق في مادة معينة، وذلك إيمانًا من القائمين علي البرنامج أن مثل هذه الضوابط قد تدفع بعض الموهوبين إلى السير في مسار خاطئ.

وأشارت الصاوي، إلى أن المشاركين يدرسون المناهج بقاعات المحاضرات، على يد الأساتذة الجامعيين، والتي يتم مراجعتها من قبل أساتذة وخبراء المناهج التعليمية؛ لضمان اتساقها مع المناهج الدراسية للحفاظ على الجودة العلمية.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد شهد افتتاح فعاليات برنامج جامعة الطفل للمرحلة السادسة للمستوى الأول (E1) بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد كبير من الأطفال المشاركين بالبرنامج، وبحضور كلاً من الدكتورة ليلة يوسف عميد كلية الألسن، والدكتور محمود النوبي، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد محمد عبدالله وكيل كلية الفنون الجميلة لخدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد عبد الحارس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف عباس رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن، والدكتور محمد حسان مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس احمد الرملي مدير مدرسة المستقبل، والسير ماري نيفين، مدير مدرسة سان جوزيف الخاصة، ومريم حبيب موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها فقرات استعراض من التراث المصري القديم إهداء من مكتبة مصر العامة لجامعة الأقصر، وفقرة شعر، وفقرة ابن الشهيد للطفل أحمد محمود، كما قدمت الطالبة حبيبة علاء بصري، فقرة كنموذج من الطلاب المسجلين بجامعة الطفل بمرحلة الجامعات.

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جولة رئيس جامعة الأقصر (6)

جولة رئيس جامعة الأقصر (7)

جولة رئيس جامعة الأقصر (8)

جولة رئيس جامعة الأقصر (9)

جولة رئيس جامعة الأقصر (10)

جولة رئيس جامعة الأقصر (11)