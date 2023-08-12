اقرأ غدا في "البوابة".. اليوم.. قمة مصرية أردنية فلسطينية فى العلمين الجديدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 13 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم.. قمة مصرية أردنية فلسطينية فى العلمين الجديدة

تبحث سبل التشاور والتعاون الدائم تجاه القضايا المتعددة.. ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحديات

عودة كورونا.. «إيريس» مُتحور جديد لـ«كوفيد» يرفع عدد الإصابات حول العالم

مخاوف على حياة «بازوم».. قادة الانقلاب يهددون باستهداف الرئيس السابق حال التدخل عسكريًا

مدعٍ خاص للتحقيق مع نجل بايدن بتهمة التهرب الضريبى

المهاجرون غير الشرعيين.. «صداع أوروبا المستمر»

«أوشن فايكينج» تنقذ 623 مهاجرًا فى البحر الأبيض المتوسط

كلهم فاسدون.. طرد جميع رؤساء التجنيد العسكرى الأوكرانى

«زيلينسكى»: الرشوة والاستخفاف فى زمن الحرب خيانة عظمى

ردًا على تعليق رحلاتها.. مالى تلغى ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية

كارثة كبرى.. تدمير 1000 مبنى.. وتشريد الآلاف فى حرائق هاواى