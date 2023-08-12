محمد يحيي يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد السباحة البارالمبية

فاز محمد يحيي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وعضو مجلس نقابة الصحفيين بمنصب نائب رئيس اتحاد السباحة البارالمبية خلال الانتخابات التى أجريت اليوم.

بحظي محمد يحيي بحب وتقدير الجميع داخل اللجنة البارالمبية لما يقوم به من مجهود كبير علي جميع المستويات الإدارية والفنية ومساندة اللاعبين والأجهزة الفنية.

جاء تشكيل مجلس اتحاد السباحة البارالمبية كالاتي

دكتور حسام الدين مصطفى رئيسا

محمد يحيى يوسف نائب الرئيس

عصام زيدان امين الصندوق

العضوية :

النائبة هند حازم

ناجى ابراهيم

عادل حافظ

رانيا فريد شوقى

من ناحية اخرى تعقد اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرا موسعا بعنوان ”الرياضات البارالمبية بين الحاضر والمستقبل الرياضة حق لكل شخص ذو إعاقة”. بمشاركة مسئولى وزارة الشباب والرياضه و المجلس القومى لذوى الاعاقة .وذلك بالمركز الأوليمبى بالمعادى وبحضور عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الاتحادات واللجان وممثلين عن الأسرة البارالمبية.

يتتضمن المؤتمر التعريف بتاريخ الرياضات البارالمبية، والنظام الدولي والمحلي للرياضات البارالمبية، وكيفية إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة أن المؤتمر يعد واحد من المؤتمرات والندوات التى سيتم عقدها فى الفترات القادمة للتعريف بالرياضات البارالمبية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لذوى إعاقة سواء جسدية أو حركية أو دماغية كما سيتم من خلال المؤتمر التعريف بحقوق ذوى الإعاقة الخاصة بممارسة الرياضة أو الاشتراك فى الفرق الرياضية المختلفة وغرس فكرة أن ممارسة الرياضة حق لكل فرد فى المجتمع من ذوى الإعاقة .

وأضاف رئيس البارالمبية أنخ سيتم الكشف عن رؤية واستراتيجية اللجنه البارالمبية خاصة فيما يتعلق باستعدادات المنتخبات المختلفة لخوض البطولات العالمية والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 وكيفية اختيار اللاعبين حسب المعايير الدولية.

وكلك تطبيق النظام الدولى فى البطولات المحلية حتى نساير ركب التطور ويكون اللاعب جاهزا فى البطولات الدولية .