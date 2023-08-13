آخر كلام.. "بيرسي تاو" مستمر مع الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ضرورة الحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق، من أجل مواصلة الفوز بالبطولات واستمرار مسيرة النجاح التي تحققت على مدار الموسمين الماضيين.

وكشفت مصادر داخل الفريق آخر تطورات ملف محمد شريف، مهاجم الفريق، بعد أنباء عرض الخليج السعودي لضم اللاعب في الصيف الحالي، حيث يرغب اللاعب في تجديد عقده مع الأهلي ولكن مع الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضافت المصادر أن محمد شريف لديه عرض بالفعل من الخليج السعودي وفاتح التركي ولكن التوقيع لم يتم كما يتردد،وسوف يحسم مسئولو الأهلي موقف محمد شريف خلال الساعات المقبلة، ولكن كولر يتمسك ببقاء اللاعب ويرفض رحيله حتى الآن.

وجاء ظهور الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، لاعب الفريق داخل مدرجات صن داونز، خلال مواجهة كايزر تشيفز، ليثير العديد من التساؤلات والتكهنات، حيث ربطت العديد من التقارير والأنباء الإعلامية، أن تاو أصبح قريب من الانتقال إلى الفريق الأصفر.

ويتواجد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الوقت الحالي، في جنوب إفريقيا، من أجل قضاء إجازة مع أسرته، بعد الراحة التي حصل عليها جميع اللاعبين، بفرمان من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل التخلص من الإجهاد، الذي تعرض له اللاعبين خلال الموسم الماضي، وضغط المباريات.

وشددت المصادر على أن بيرسي تاو يرغب في البقاء بصفوف الأهلي، ويرفض العودة من جديد إلى صفوف صن داونز الجنوب أفريقي، واللاعب أصبح قريب من تمديد تعاقده مع الفريق الأحمر، خلال الفترة الحالية، والبقاء برفقة الأهلي وعدم الرحيل.

وأكد اللاعب لخالد بيبو مدير الكرة الجديد داخل الفريق أنه مستمر في الأهلي، رافضا كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، معربًا عن ارتياحه الشديد داخل الفريق الأحمر، ورغبته في استمرار حصد البطولات مع المارد الأحمر.

وفي سياق متصل فقد استعجل مسئولو الأهلي، المدير الفني من أجل عقد جلسة سريعة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجديد العقد من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق، حيث يرغب المارد الأحمر في استمرار كولر لمدة موسمين، بخلاف الموسم المقبل.

كولر أكد للأهلي عدم ممانعته من التجديد للمارد الأحمر، وسوف يعقد جلسة مع الفريق من أجل التفاوض حول بنود تمديد العقد، وذلك عند انتهاء إجازته، والعودة إلى القاهرة مرة أخرى لممارسة مهام عمله استعدادًا للموسم الجديد.