فيتوريا يدرس مواجهة الجزائر وديًا.. ويجتمع مع معاونيه لوضع «خارطة الطريق»

يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع معاونيه خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشة برنامج الفراعنة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بعد ضمان المنتخب المشاركة في أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة إن البرتغالي روي فيتوريا سيعتمد خلال جلسته مع جهازه المعاون العرض المقدم لخوض ودية مع الجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل، وبمجرد موافقته سيتم إنهاء الاتفاق على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين وتحديد الموعد النهائي لها.

وتابع: ما يخص توقف شهر سبتمبر المقبل سيخوض فيه المنتخب مباراتين الأولى، رسمية ضد إثيوبيا بالجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والثانية مباراة ودية أمام تونس.

ومن المقرر أن يقام معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر في القاهرة، حيث يسعى فيتوريا لمواصلة الانتصارات في المباريات الرسمية والودية، حتى يحسن من تصنيف المنتخب الذي يصدر شهريا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

على جانب آخر، خاطب اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز الـ١٨، من أجل إرسال مرشحيها لتشكيل المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الكروي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على أن يتم غلق باب الترشح الأحد المقبل ١٣ أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

وتقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة يوم ١٥ أغسطس من الشهر الجاري بمقر اتحاد الكرة.

وأكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أنه ستتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لإحدى الشركات مؤخرا.

في سياق مغاير، أدرج اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، جميع الطلبات التي سجلها البرتغالي بيريرا، لتطوير العمل داخل لجنة الحكام، على رأس أجندة اجتماعه المقبل.

ويستعد "بيريرا" للموسم الجديد بعدد من القرارات المهمة التى يرى أنها ستطور مستوى الحكام وتقلل الأخطاء فى الموسم المقبل فى ظل وجود بعض الملاحظات على أداء الحكام فى الدورى المصرى.

وقرر "بيريرا" الاعتماد على الحكام المصريين فى الموسم الجديد وغلق الباب تماما أمام الاستعانة بالحكام الأجانب فى جميع المسابقات المحلية، حيث يضع بيريرا هدفا أساسيا أمامه وهو وجود طاقم مصري كامل فى البطولات الدولية.

وكشف "بيريرا" مؤخرًا إنه اتخذ قرارا بعدم إحضار حكام أجانب للمباريات المصرية مستقبلا، وأن لجنة الحكام هى لجنة مستقلة وطالما لا نتدخل فى اختيارات الأندية فى اللاعبين والمدربين أتمنى ألا يتدخلوا فى عملى وهنا المسابقات تلعب بين أندية مصرية ولاعبين مصريين ولذلك يجب أن يكون الحكام مصريين.

وكشف "بيريرا" أنه فى الموسم المقبل سيكون مسئولا بالكامل عن تعيين الحكام فى الدورى الممتاز ودوري المحترفين ومسئول بشكل غير مباشر عن تعيين الحكام فى الدرجتين الثانية والثالثة وتطوير الفئة الأولى من الحكام وفى الموسم الماضى كنت أدرس الموقف الحالى ولم أكن مسئولا عن تعيين الحكام.