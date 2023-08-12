غياب 3 نجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة لوريان بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوريان، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي في نسخته الجديدة 2023-2024.

ويستضيف باريس سان جيرمان، اليوم السبت، نظيره لوريان بملعب حديقة الأمراء، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستهل الفريق الباريسي مشواره في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد بملاقاة لوريان، بدون تواجد 3 من نجومه، حيث يفتقد لخدمات نجم الفريق كيليان مبابي، وذلك على إثر أزمته مع إدارة النادي برئاسة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي؛ بسبب رغبته في عدم تجديد عقده مع البي إس جي ورحيله في الصيف المقبل بشكل مجاني، وذلك بالإضافة إلى غياب كل من نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي عن مواجهة لوريان.

وتشهد مباراة الليلة، الظهور الأول الرسمي للمدرب الجديد لويس إنريكي، الذي تولى قيادة الفريق سان جيرمان خلفًا لكريستوف جالتيير، بالإضافة أيضًا إلى تواجد الصفقات الجديدة ماركو أسينسيو ولوكاس هيرنانديز وسكرينيار، والبرتغالي جونسالو راموس.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدافع: أشرف حكيمي، دانيلو، سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فيتينيا، أوجارت، إيمري.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، غونسالو راموس، كانج ان لي.