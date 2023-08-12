تخصيص عيادة نفسية وعصبية للأطفال بمستشفى بهتيم المركزي

خصص مستشفى بهتيم المركزي عيادة نفسية وعصبية للأطفال لتقديم الرعاية السليمة لهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن توفير الرعاية النفسية والعصبية للاطفال يأتي ضمن خطة تطوير المستشفى وأقسامها المختلفة تحت رعاية د.خالد عبدالغفار وزير الصحة ومحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان.

وأشار "عبدالمقصود"، في بيان له اليوم، أن الهدف من العيادة يتمثل في مساعدة المرضى المترددين عليها وتوفير العلاج المناسب لهم.

من جانبها أوضحت د.أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي أن العمل بالعيادة يعد نقلة نوعية في تطوير وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال د.حسن علي استشاري الاطفال بإشراف د.مروة عبدالفتاح مدير المستشفى لافتة أن العمل بالعيادة يكون يوم الخميس كل أسبوع من الساعة الواحدة حتى الثالثة ظهرا.