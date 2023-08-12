«كانون» تطلق أول مركز اتصال فى مصر لتعزيز تجربة العملاء بوسط وشمال أفريقيا

فى خطوة تعزز من استراتيجيتها "أقرب إلى العملاء" وتهدف إلى تحسين العلاقات مع جمهورها، أطلقت شركة "كانون Canon" أول مركز اتصال لها في مصر. يأتي هذا الإطلاق كتجسيد للرؤية المستقبلية للشركة في توفير تجارب استثنائية للعملاء وتحسين خدماتها. يعد مركز الاتصال أول مركز للشركة من نوعه في منطقة وسط وشمال أفريقيا. ويأتي إطلاق المركز تنفيذًا لاستراتيجية "كانون Canon" في تقديم تجارب تفاعلية سلسة وفعالة للعملاء، وتحقيق تجاوزٍ في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. يعمل مركز الاتصال كجهة اتصال مركزية للعملاء، حيث سيكون متاحًا لتلقي الاستفسارات والاقتراحات ومعالجة الشكاوى. يهدف المركز إلى توفير دعم فوري وفعّال للعملاء من خلال ممثلين ذوي مهارات عالية وخبرة.

يشدد سوميش أدوكيا، المدير الإداري لشركة كانون وسط وشمال أفريقيا، على أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بتحقيق تفوق في خدمة العملاء وتوفير تجارب استثنائية. ويتوقع أن يسهم مركز الاتصال في تعزيز فهم العملاء لمنتجات "كانون Canon" وخدماتها وزيادة تفاعلهم معها.

أضاف أن مصر تمتلك نظامًا تعليميًا متميزًا واستراتيجيًا، مما يجعلها محورًا لتوظيف الكفاءات المحلية في مجال خدمة العملاء. من المتوقع أن يساهم مركز الاتصال في تعزيز فرص العمل وتطوير المهارات المحلية من خلال تدريب ممثلي الخدمة على تقديم خدمات محترفة وفعالة.



