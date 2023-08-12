زوهو: التحول الرقمى رافعٌ لكفاءة الشركات وداعمٌ للبيئة والمجتمع

أكد “علي شبدار”، مدير شركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية الإسهام الإيجابي للتحول الرقمي في تحسين كفاءة الشركات والمساهمة في حماية البيئة وتعزيز التواصل المجتمعي.



وأشار شبدار إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يقلل من البصمة البيئية للشركات من خلال تبني ممارسات أكثر استدامة، مع تحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف العمليات التجارية.



وأوضح شبدار أن التحول الرقمي يسهم في تحسين تجارب الموظفين والعملاء، مع زيادة الأرباح وتقليل التكاليف، وذلك من خلال تيسير الوصول إلى المعلومات وتبني تقنيات مستدامة.



وأضاف أنه في سياق تبني التحول الرقمي، تسعى الشركات أيضًا لتحسين الشمولية وتعزيز التنوع في المجتمع.



وشدد على أن التكنولوجيا ساهمت في تعزيز التطور الاجتماعي وتحقيق الشمولية، حيث أتاحت فرص العمل وسهلت الوصول إلى الخدمات، ما ساهم في دعم الاقتصادات المتنوعة. وأشار إلى أهمية تبني الشركات للتحول الرقمي في تسهيل عملياتها وتحسين العلاقات مع العملاء وتحقيق المزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات.

وأكد شبدار أن التحول الرقمي يمكن أن يحقق موازنة فعّالة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال توجيه جهود تطبيقه نحو تحقيق الاستدامة وتحسين تجربة العملاء والموظفين. وأخيرًا، أشار إلى ضرورة تغيير الذهنية وزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أرباح الشركات وفعالية عملياتها.

