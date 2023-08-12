تعليم القاهرة: ٤٣٢ طالبا تقدموا لاختبارات مدارس المتفوقين

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم اليوم السبت بدء اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (Stem) ، وذلك بإدارة غرب القاهرة التعليمية بمركز التطوير التكنولوجي.

وصرح أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تقدم للإلتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، (٤٣٢) طالب من (١٣) إدارة تعليمية .

تم تقسيم الطلاب من خلال الإدارة العامة للإمتحانات بالوزارة على مدار ست أيام موزعين على (٣) فترات، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق ١٢ أغسطس إلى الخميس ١٧ أغسطس..

جدير بالذكر أن إمتحانات القبول تتضمن مادة الرياضيات ، مادة العلوم ، مادة اللغة الإنجليزية ، إختبار الذكاء العالمى IQ .

وأكد "مدير المديرية" على توفير المناخ المناسب للطلاب وتذليل كافة العقبات لأداء الإمتحان بسهولة ويسر .