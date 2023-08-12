الجيل الرابع من معالجات «إنتل Xeon» يتوسع بالخدمات السحابية

كشفت خدمات أمازون ويب عن توافر إصدارات جديدة من مثيلات أمازون للحوسبة المرنة (Amazon EC٢) مدعومة بمعالجات إنتل Xeon المخصصة من الجيل الرابع. يعتبر هذا الإطلاق آخر إضافة إلى فئات Xeon من الجيل الرابع التي تقدم التكلفة الإجمالية للملكية وأكبر عدد من المسرعات المدمجة في أي وحدة معالجة مركزية لتغذية الأعباء الرئيسية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، والشبكات، وتطبيقات الشركات. يتيح الجيل الرابع من معالجات إنتل Xeon من فئات M٧i-flex و M٧i الجديدة لدى أمازون EC٢ أداء أقوى للعملاء، ويقلل من تكلفة الاستخدام الإجمالية، ويسهل الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

قالت ليزا سبيلمان، نائبة الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة منتجات وحلول Xeon في إنتل: عملت إنتل عن كثب مع خدمات أمازون ويب لتقديم معالجات Xeon من الجيل الرابع الغنية بالمميزات لعملاء السحابة، والتي استفاد العديد منهم من أدائها وقيمتها لعدة أشهر في الإصدارين الخاص والعام. تقدم فئات أمازون EC٢ الجديدة M٧i-flex و M٧i، من الجيل الرابع من Xeon محركات المسرعات للجماهير من خلال نطاق أمازون العالمي الواسع. تقدم المسرعات المدمجة مثل Advanced Matrix Extensions من إنتل بديلًا مطلوبًا في السوق للعملاء الذين لديهم طلب متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يمكن لـXeon من الجيل الرابع مع AMX أيضًا تحقيق معايير أداء الاستنتاج لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) التي تحتوي على أقل من ٢٠ مليار حد، مما يجعل نماذج اللغة الكبيرة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة للتشغيل على البنية التحتية العامة. تتعاون إنتل وخدمات أمازون ويب لتقديم سلسلة من الخيارات لمنتجات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجات العملاء من حيث أعباء العمل، والأداء، والتسعير، بالإضافة الى السهولة والمرونة لتلبية متطلبات البنية التحتية الرقمية المستقبلية.

تقدم فئة M٧i-flex طريقة أسهل للعملاء للاستفادة من الأداء والسعر لأغلبية الأعباء العامة، وتصاميم تعمل بسلاسة للأعباء العامة، بما في ذلك خوادم الويب والتطبيقات، ومعالجة الدُفعات، والخدمات المصغرة، وقواعد البيانات، وتطبيقات الشركات. كما تقدم أداءً أفضل من مثيلات M٦i بنسبة تصل إلى ١٩٪.

وتقدم فئة M٧i فوائد الأداء والسعر المناسب للأعباء الرئيسية مثل خوادم التطبيقات الكبيرة وقواعد البيانات، وخوادم الألعاب، وتعلُم الآلة القائم على وحدة المعالجة المركزية وبث الفيديو، وأحجام مثيل أكبر تصل إلى ١٩٢ وحدة معالجة مركزية افتراضية و٧٦٨ جيبي بايت من الذاكرة. بالإضافة الى مسرعات مدمجة جديدة تمكِّن من تفويض وتسريع العمليات البيانية للبيانات والتي تساعد في تحسين الأداء لقواعد البيانات والتشفير والضغط، وأعباء إدارة الطوابير. كما تتيح أداءً أفضل من مثيلات M٦i بنسبة تصل إلى ١٥٪.

