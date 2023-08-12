دراسة: الحبهان يساعد على فتح الشهية وحرق الدهون

كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة "تاكساس" الأمريكية، عن احتواء حبة الحبهان على العديد من الفوائد الصحية، وأنها تعمل على فتح الشهية وتساعد على فقدان الوزن وتقليل مستوى الالتهابات في الجسم.

ووجد الباحثون أنه عند إعطاء الحيوانات كميات يومية من حبة الحبهان(الهيل)؛ فإن ذلك دفعتها إلى تناول المزيد من الطعام، وساعدها على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان المزيد من الدهون.

وأشار الباحثون إلى أنه بالنسبة للبشر؛ فإن الفرد لكي يحصل على هذه الفوائد فإنه يجب تناول حوالي من ثمانية إلى عشرة حبات من الحبهان (الهيل) يوميا، مؤكدة ما يتمتع به "الحبهان" من خواص تكافح الإلتهاب؛ وهو ما يعد أمرا هاما للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.