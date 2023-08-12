ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة: الحبهان يساعد على فتح الشهية وحرق الدهون

الحبهان
الحبهان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة "تاكساس" الأمريكية، عن احتواء حبة الحبهان على العديد من الفوائد الصحية، وأنها تعمل على فتح الشهية وتساعد على فقدان الوزن وتقليل مستوى الالتهابات في الجسم.
ووجد الباحثون أنه عند إعطاء الحيوانات كميات يومية من حبة الحبهان(الهيل)؛ فإن ذلك دفعتها إلى تناول المزيد من الطعام، وساعدها على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان المزيد من الدهون.
وأشار الباحثون إلى أنه بالنسبة للبشر؛ فإن الفرد لكي يحصل على هذه الفوائد فإنه يجب تناول حوالي من ثمانية إلى عشرة حبات من الحبهان (الهيل) يوميا، مؤكدة ما يتمتع به "الحبهان" من خواص تكافح الإلتهاب؛ وهو ما يعد أمرا هاما للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

دراسة الأمريكية الفوائد الصحية الحبهان