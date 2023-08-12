رونالدو يقود النصر للتتويج بلقب البطولة العربية على حساب الهلال

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي للتتويج بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023 على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في نهائي المسابقة.

انتهت المباراة النهائية من البطولة العربية بانتصار النصر على الهلال بهدفين مقابل هدف، بعد شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نجح رونالدو في إحراز أول ألقابه مع النصر، بحصد لقب البطولة العربية، بعدما استطاع أن يقود العالمي للفوز على الزعيم بـ10 لاعبين.

كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح ميشيل ديلجادو التهديف في المباراة في شوطها الثاني، حيث سجل هدفًا في الدقيقة 51 من صناعة البرازيلي مالكوم.

وأدرك صاروخ ماديرا، هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 بعد كرة عرضية من سلطان الغنام، أسكنها الدون في شباك محمد العويس حارس الهلال، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بهدف لمثله.

جاء هدف «الدون» الثاني له في المباراة ولفريقه في الدقيقة 98 بعد متابعة جيدة لكرة سيكو فوفانا التي اصطدمت بالعارضة، ليضعها قائد العالمي برأسه في الشباك، معلنة تقدم النصر بـ10 لاعبين على الهلال، حيث أشهر المغربي رضوان جيد حكم النهائي العربي، البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله العمري لاعب النصر في الدقيقة 71، قبل هدف رونالدو بـ3 دقائق، كما تلقى نواف بوشل مدافع النصر أيضًا الإنذار الأحمر من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 78 من زمن المواجهة العربية.

كان الهلال، تأهل للمباراة النهائية على حساب مواطنه الشباب السعودي بالانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما النصر تأهل على حساب الشرطة العراقي بهدف للا شئ.