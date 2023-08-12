كييف: القوات الروسية تقصف نيكوبول وتدمر 15 منزلا

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك قصفت القوات الروسية اليوم السبت لمنطقة نيكوبول التابعة للإقليم الواقع جنوب شرقي أوكرانيا ما أسفر عن تدمير 15 منزلا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك قولها عبر منصة تليجرام "منذ الصباح، قصف العدو نيكوبول ثلاث مرات. سقطت ست قذائف مدفعية ثقيلة على المدينة".

ولحقت أضرار بخمسة عشر منزلا خاصا وخمسة مباني خارجية وخطي أنابيب غاز وثلاثة خطوط كهرباء، ولم يصب أحد.

وكان قد ورد سابقا أن اثنين أصيبا في ضربات روسية على منطقة خيرسون.