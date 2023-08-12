ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كييف: القوات الروسية تقصف نيكوبول وتدمر 15 منزلا

خيرسون
خيرسون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك قصفت القوات الروسية اليوم السبت لمنطقة نيكوبول التابعة للإقليم الواقع جنوب شرقي أوكرانيا ما أسفر عن تدمير 15 منزلا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك قولها عبر منصة تليجرام "منذ الصباح، قصف العدو نيكوبول ثلاث مرات. سقطت ست قذائف مدفعية ثقيلة على المدينة".

ولحقت أضرار بخمسة عشر منزلا خاصا وخمسة مباني خارجية وخطي أنابيب غاز وثلاثة خطوط كهرباء، ولم يصب أحد.

وكان قد ورد سابقا أن اثنين أصيبا في ضربات روسية على منطقة خيرسون.

أوكرانيا القوات الروسية قصف ضربات روسية خيرسون