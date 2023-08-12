«ساميت» تعلن تغيير علامتها التجارية وتكشف استراتيجيتها الجديدة

اعلنت "ساميت للحلول التقنية"، الشركة المصرية المتخصصة في مجال الحلول المتكاملة والتكنولوجيا، عن تغيير علامتها التجارية البارزة بعد ما يقرب من ٢٠ عامًا من العمل بها.

يأتي هذا التحول الجديد تماشيًا مع استراتيجيتها الطموحة، سواء داخل مصر أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات وتنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات متعددة.



تتجسد العلامة التجارية الجديدة في شبكة متكاملة من الوحدات التفاعلية، ترمز إلى مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التي تقدمها "ساميت".



تهدف "ساميت" إلى الاحتفاظ بإرثها من النجاحات التي حققتها على مر السنوات باعتماد هويتها السابقة والبناء على هذا الأساس مع هويتها الجديدة.



المهندسة ماجدة السبع، رئيس شركة "ساميت للحلول التقنية"، أكدت أن هذه الخطوة تعكس رؤية الشركة المستقبلية وتطلعها للتميز في مجال الاستثمار التكنولوجي وتقديم حلول مبتكرة.



تضمنت العلامة التجارية الجديدة الشعار الحديث الذي يجمع بين الأنظمة المتكاملة والتكنولوجيا المبتكرة. اللون الأحمر في الشعار يرمز إلى الحيوية والطاقة التي تميز الشركة، وحرف الـ S يعكس اسم الشركة وازدهارها المستمر.



منذ تأسيسها في أواخر الثمانينيات، تطورت "ساميت" من خلال تحالف ناجح مع شركة سوميتومو اليابانية في عام ٢٠٠٣، ما أسهم في تحقيقها للعديد من الانجازات وتقديم حلول جديدة ومبتكرة. تجسد الهوية الجديدة للشركة تطلعاتها نحو التحول التكنولوجي والسوق، وتعكس قيم ورؤيتها المشتركة.



تأمل "ساميت" أن يكون هذا التحول نقطة بداية لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، حيث تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في عالم التكنولوجيا.