صيف أبيض بلا صفقات| ارتباك في الزمالك بسبب الأزمة المالية.. ومخاوف من تكرار سيناريو إمام عاشور

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل حسم الصفقات الصيفية، حتى يناير القادم، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، وعدم قدرته على إبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب أزمة إيقاف القيد، ويعطي مجلس الأبيض الأولية لحل مستحقات اللاعبين المتأخرة وعلى رأسهم الظهير الدولي أحمد فتوح، والمستحقات المالية المتأخرة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويفضل نادي الزمالك، استغلال الأموال التي دخلت خزينة النادي مؤخرًا في إنهاء مشاكل اللاعبين وعلى رأسها مشكلة أحمد فتوح، وتجديد عقد اللاعب مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لأي نادِِ بداية من شهر يناير القادم.

ويعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع أحمد فتوح، لحسم موقفه من التجديد للفريق، وتخشى إدارة الأبيض تكرار سيناريو إمام عاشور، لاعب الفريق السابق والذي انتقل للغريم التقليدي الأهلي، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أحمد فتوح البديل الأمثل للتونسي علي معلول صاحب الـ٣٣ عامًا.

وأنهى الزمالك، خلال الأيام الماضية حقوق رعاية إبراهيما نداي لنادي وادي دجلة، بدفع ٨ آلاف دولار، ويجهز خلال الأيام القادمة مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج بدفع ٢٧٠ ألف دولار للاعب، وتبقى الأزمة الكبرى في تجهيز مبلغ مليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث لم يتم تجميع المبلغ حتى الآن، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.

وأوضح مصدر مسئول بالزمالك، في تصريحات خاصة، أن النادي أنهى الاتفاق مع لاعبين مصريين، سينضمان للفريق في الميركاتو الصيفي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية معهما ومع أنديتهما، وأكد المصدر، أيضا أن الزمالك أنهى الاتفاق مع لاعبين أجنبيين، في مركزي المدافع والمهاجم في صفقة انتقال حر.

وأشار المصدر، إلى أن مجلس الزمالك يعمل على إنهاء أزمة القيد للإعلان عن الصفقات الجديدة، ومن المتوقع أن يقوم المجلس بحل الأزمة بنهاية شهر أغسطس الجاري وقبل غلق باب القيد الصيفي منتصف سبتمبر القادم.

ويسابق مسئولو الزمالك الزمن لحل أزمة إيقاف القيد، من أجل تلبية احتياجات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد إقناعه بالاستمرار مع صفوف الفريق في الموسم القادم، من أجل تجنب النتائج السلبية التي حدثت في الموسم الماضي، تتجه الأمور للأسوأ في حال عدم إمكانية الفريق الأبيض في إضافة تدعيمات للفريق في ظل قيام منافسيه وعلى رأسها الأهلي وبيراميدز.

على صعيد آخر يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات، يوم ٢٥ أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، بعد الراحة السلبية التي منحها المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عقب خروج الفريق من دور مجموعات البطولة العربية.