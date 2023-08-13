"العشري" يبحث عن وديات لتجهيز فريق الاتحاد السكندري للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري وجهازه المعاون تحضيراته على ملعب النادي بمقر فرع سموحة في إطار خطة استعدادات الموسم الجديد.

كما طالب «العشري» من الجهاز الإداري للنادي السكندري تجهيز مباريات ودية خلال الفترة القادمة، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد. ويستعد الفريق لدخول معسكر مغلق يوم ٢٦ أغسطس الحالي وحتى السادس من سبتمبر المقبل.

ويأتي معسكر الاتحاد السكندري استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، المزمع انطلاقه في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، يسعى «العشري» لحسم ملف الميركاتو الصيفي والصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق السكندري وفقًا لرؤيته الفنية داخل الملعب في إطار استعدادات الموسم الجديد.

يدرس «العشري» المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عناصر الناشئين بقطاع الكرة لضم المميزين لصفوف الفريق الأول خلال فترة الإعداد الحالية، والتي تقام على ملاعب النادى بسموحة، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وكان «العشري» قد طلب من محمود عز، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تجميع الفرق لمشاهدتها ومنح العناصر المميزة فرصة التواجد وتمثيل الفريق الأول خلال مشاركته بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.

وينتظر العشري وجهازه المعاون، قرعة الدوري الممتاز الجديد موسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، لبحث ترتيب أوضاع فريق الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

واستقر «العشري» على موعد دخول فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، معسكره المغلق، بأحد فنادق الثغر بداية من ٢٦ أغسطس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين، ضمن خطة استعدادات الموسم الجديد. ويجهز الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري اللائحة الخاصة بالفريق خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣،٢٠٢٤ لتقديمها لإدارة النادي، لاعتمادها رسميًا، حيث منحت إدارة نادي الاتحاد السكندري الضوء الأخضر للمدير الفني في وضع البنود الخاصة باللائحة باللاعبين والفريق خلال الموسم الجديد.