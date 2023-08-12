محافظ أسوان يتابع تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هذه المبادرة الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ،تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث وهو ما يعكس إهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة.

وقال المحافظ إنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنين الإستفادة منها ، وجنى ثمار هذه الإنجازات التى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى ، وبجودة عالية .

فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين ببدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بالمدينة ، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطط الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه ، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة ، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة / أسوان ، ونصر النوبة / كوم أمبو ، ونصر النوبة / كلابشة ، ونصر النوبة / بلانة .

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