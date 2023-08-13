اليوم.. ليفربول يواجه تشيلسي متسلحًا بصفقات خط الوسط الجديدة

بدأ الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخة 2023-2024، بمواجهة البطل مانشستر سيتي أمام الصاعد حديثًا للبريميرليج بيرنلي، ولكن ينتظر عشاق ومتابعو النجم المصري محمد صلاح، مباريات فريقه ليفربول في الدوري الأقوى في العالم، ويترقبون الظهور الأول له في موسمه السابع مع العريق البريطاني، وذلك حينما يفتتح الريدز مشواره بمواجهة صعبة أمام أحد كبار أندية المسابقة تشيلسي، الذي حقق ميركاتو صيفيًا مميزًا بالتعاقد مع العديد من الصفقات الشابة، التي تصنع لها مستقبلًا وتعيده إلى مصاف الكبار مجددًا، بعد إنهاء الموسم الماضي وهو يحارب من أجل الهروب من منطقة الهبوط، بإنهاء موسمه في المركز الثاني عشر.

ليفربول ضد تشيلسي

كما يُعد الموسم الماضي بالنسبة إلى ليفربول، موسمًا كارثيًا لخروجه من جميع البطولات التي شارك بها خالي الوفاض، كما أنه أنهى موسم 2022-2023 خارج المربع الذهبي، وبالتالي لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، حيث احتل المركز الخامس، بعد البطل مان سيتي، والوصيف أرسنال، وثالث الترتيب مانشستر يونايتد، والرابع نيوكاسل يونايتد، ليشارك رفاق صلاح في البطولة الثانية أوروبيًا على مستوى الأندية بعد دوري أبطال أوروبا، وهي بطولة الدوري الأوروبي؛ ولذلك تخلص ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب من العديد من الأسماء ذات أعمار سنية كبيرة، أمثال: جيمس ميلنر الذي رحل إلى برايتون، جوردان هندرسون المنتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي، والبرازيلي فابينيو الذي انضم إلى اتحاد جدة السعودي.

كما رحل عن صفوف الفريق، روبرتو فيرمينو المنضم إلى أهلي جدة، والغيني نابي كيتا الذي ارتدى قميص فيردر بريمن الألماني، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، ليتسلح ليفربول في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي بصفقاته الجديدة، حيث يقام اللقاء مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد ستامفورد بريدج، وتنطلق المواجهة المرتقبة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ليفربول

وأبرم ليفربول، أكثر من صفقة على مستوى خط الوسط، لتعزيز المركز الأكثر أهمية بالنسبة للألماني كلوب، الذي كان يرى أن تراجع أداء ونتائج الفريق بسبب تذبذب مستويات لاعبي وسط الميدان بجانب الإصابات المتكررة من أكثر من لاعب وعلى رأسهم تياجو ألكانتارا، ليتعاقد الريدز مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، والمجري دومينيك سوبوسلاي قادمًا من لايبزيج الألماني مقابل 70 مليون يورو، ليتسلح الحمر في مواجهة تشيلسي بنجوم خط الوسط الجدد، لكي يكون كلوب قادرًا على مجاراة كبار البريميرليج، الذين يملكون حاليًا أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، بعد ضم أرسنال ديكلان رايس، وانضمام ماسون ماونت لمانشستر يونايتد، وتعاقد نيوكاسل مع ساندرو تونالي.

ليفربول بقيادة محمد صلاح يفتتح مبارياته فى البريميرليج

ويواجه محمد صلاح فريقه القديم تشيلسي، اليوم الأحد، في افتتاح موسمه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خاض 8 مواسم بقميص البلوز وليفربول على مدار السنوات الماضية والتي بدأت من موسم 2013-2014، قبل أن يخطف الأنظار إليه بالتألق وتحقيق الأرقام القياسية منذ التحاقه بكتيبة المدير الفني كلوب في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ويدخل صلاح الموسم التاسع له في البريميرليج بقيمة سوقية تصل لـ65 مليون يورو، بعدما تراجعت قيمته التسويقية في الموسم الأخير بعدما بلغت 70 مليون يورو.

محمد صلاح

«مو» يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد

ويتطلع الفرعون المصري، لتحقيق رقم قياسي جديد في مباراة ليفربول ضد تشيلسي، حيث يسعى للانفراد بعرش الأكثر تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية، والذي يتقاسمه مع آلان شيرار، واين روني وفرانك لامبارد، برصيد 8 أهداف، كما يأمل صاحب الـ31 عامًا لمواصلة سجله التهديفي في الجولة الافتتاحية للبريميرليج للمرة السابعة على التوالي، حيث يعد اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي سجل خلال 6 مباريات افتتاحية متتالية في 6 مواسم متتابعة، حيث سجل أول أهدافه في مرمى واتفورد في أغسطس 2017 في أول ظهور له في البريميرليج، وأمام وست هام يونايتد في 2018، وفي شباك نورويتش سيتي 2019، قبل أن يسجل «هاتريك» أمام ليدز يونايتد في 2020، وفي موسم 2021 أحرز هدفًا في مرمى نورويتش سيتي، وأخيرًا أمام توتنهام في افتتاح موسم 2022.