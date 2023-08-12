ألوان الأحذية لموضة صيف 2023.. اختارى ما يناسبك

تحرص المرأة دائماً على أن تكون مواكبة للموضة وكل ما هو جديد فى عالم الأزياء وتحاول جاهدة التوفيق بين الألوان الموضة وما يناسبها منها ويناسب شخصيتها حيث إن لكل امرأة مظهرا خاصا وطلة مختلفة خاصة بها ولونا مفضلا تحب أن ترتديه وتشعر بالراحة عند اقتنائه.

من أهم القطع التى لا يمكن الاستغناء عنها عند الخروج من المنزل الحذاء وهناك العديد من أشكال الحذاء التى تناسب كل امرأة وفقا لشخصيتها والمكان الذى تذهب إليه.

تستعرض «البوابة نيوز» موضة ألوان الأحذية لصيف ٢٠٢٣

اللون الأبيض

يعد اللون الأبيض هو الراعى الرسمى لموضة صيف كل عام حيث إنه لون أساسى لا يمكن الاستغناء عنه ويتخذ العديد من الأشكال سواء صندل أو جزمة بكعب أو سليبر أو باليرينا ولكن أكثر الموديلات التى تحمل هذا اللون ولا غنى عنه فى خزانة أى فتاة هو الكوتشى الأبيض لتوفر الراحة فيه كما أنه يمكن تنسيقة مع أى ملابس ترتديها.

اللون الأخضر النيون

يسيطر اللون الأخضر بدرجاته على أحذية صيف ٢٠٢٣ ولكن الأخضر النيون فى المقدمة ويتوفر هذا اللون فى شكل الصندل المفتوح بكثرة كما يتوفر فى السليبر، ولكن يجب أن تتجنب البشرة السمراء ارتداء هذا اللون لأنه يعطى البشرة درجة أعمق من الطبيعى.

اللون الأزرق الرويال

يظهر هذا اللون بشكل كبير فى موضة هذا العام ويتوفر بكثرة فى أشكال الصنادل ويمكن تنسيقه مع عدة ألوان مثل الأسود او الأبيض أو عند ارتداء الجينز فيعطى إطلالة مختلفة وهادئة لمن ترتديه.

اللون الأصفر

يحتل اللون الأصفر أشكال السليبر هذا العام، ويعد من أكثر الألوان المبهجة والتى يمكن توفيقها مع ألوان كثيرة من بينها الأورانج والأبيض والأسود والأخضر، كما أن السليبر من أكثر أنواع الأحذية المريحة والتى لا غنى عنها.