نهائي البطولة العربية.. رونالدو يتقدم لـ«النصر» على الهلال بـ10 لاعبين (فيديو)

تقدم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو لفريقه النصر على نظيره الهلال، بالهدف الثاني لتصبح نتيجة المباراة المقامة حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية 2-1، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

أحرز رونالدو الهدف الثاني للعالمي، ليتقدم النصر على الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة العربية.

جاء هدف صاروخ ماديرا الثاني له في المباراة ولفريقه في الدقيقة 98 بعد متابعة جيدة لكرة سيكو فوفانا التي اصطدمت بالعارضة، ليضعها قائد العالمي برأسه في الشباك، معلنة تقدم النصر بـ10 لاعبين على الهلال.

كان الهلال تقدم بهدف على النصر، عن طريق ميشيل ديلجادو الذي سجل هدفًا في الدقيقة 51 من صناعة البرازيلي مالكوم.

وأدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 بعد كرة عرضية من سلطان الغنام، أسكنها الدون في شباك محمد العويس حارس الزعيم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يشهد اللقاء حالتي طرد، حيث أشهر جيد البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله العمري لاعب النصر في الدقيقة 71، قبل هدف رونالدو بـ3 دقائق، كما تلقى نواف بوشل مدافع النصر أيضًا الإنذار الأحمر من على مقاعد البدلاء.

تمكن الهلال من الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في النصف نهائي، فيما تأهل النصر للمباراة النهائية على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله رونالدو.