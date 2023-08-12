نهائي البطولة العربية.. النصر والهلال يحتكمان إلى شوطين إضافيين

انتهى الشوط الثاني من مباراة النصر والهلال السعوديين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتكمان إلى شوطين إضافيين، لتحديد هوية بطل نسخة 2023 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية).

وتقام مباراة الهلال والنصر حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ويدير اللقاء تحكيميًا المغربي رضوان جيد، ويتواجد المصري محمود البنا كحكم رابع.

كان الهلال تقدم بهدف على النصر، عن طريق ميشيل ديلجادو الذي سجل هدفًا في الدقيقة 51 من صناعة البرازيلي مالكوم.

وأدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التعادل للعالمي في الدقيقة 74 بعد كرة عرضية من سلطان الغنام، أسكنها صاروخ ماديرا في شباك محمد العويس حارس الزعيم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يشهد اللقاء حالتي طرد، حيث أشهر جيد البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله العمري لاعب النصر في الدقيقة 71، قبل هدف رونالدو بـ3 دقائق، كما تلقى نواف بوشل مدافع النصر أيضًا الإنذار الأحمر من على مقاعد البدلاء.

وتمكن الهلال من الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في النصف نهائي، فيما تأهل النصر للمباراة النهائية على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله رونالدو.