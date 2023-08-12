برلماني: هناك حلقة وصل مباشرة للشباب مع القيادة السياسية

تحدث النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن جهود الدولة في دعم وتأهيل وتمكين الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، ان الدولة تولي اهتماما كبيرة لملف تمكين ودعم الشباب خاصة منذ عام 2016 عندما أعلن الرئيس السيسي عام 2016 عاما للشباب، لافتا إلي أن مؤتمرات الشباب كانت نتاج مثمر ليكون هناك حلقة وصل بين الشباب والرئيس السيسي".

وأضاف: "تمكين الشباب بدأ من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016 الذي أطلق عليه عام الشباب المصري"، لافتا: "هناك في السلطة التشريعية 32 نائبا في مجلس النواب و16 نائبا في الشيوخ من شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأكد: «الشباب أصبح لهم دور وهناك حلقة وصل مباشرة بين آراء الشباب والرئيس السيسي».

https://youtu.be/sStB4wKE2rw