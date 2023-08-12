غدا.. محمود عباس يشارك بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية بالعلمين

أعلن السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى مصر يوم غد الأحد في زيارة رسمية تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .

ولفت دياب اللوح إلي أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس الفلسطيني مع شقيقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين.

وقال أن القمة بمثابة تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملا على إنهاء معاناة الفلسطينيين وانجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وأعرب السفير الفلسطيني عن شكره للشقيقة الكبرى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة لدعم شعب بلاده، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال ، كما أعرب عن تقدير بلاده قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها.