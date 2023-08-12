إجراء اختبارات إلكترونية للتقدم لمدارس المتفوقين بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم الأول للاختبارات الإلكترونية للتقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب البنين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأعطى وكيل الوزارة التوجيهات للطلاب بعدم الاستعجال وقراءة السئوال بكل عناية.

وقال المهندس هشام فرغلي مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٢٠ طالبا مقسمين على فترتين، وزمن كل فترة ساعتان ونصف وأنه يجري الاختبار في أربع مقررات.

هي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والقدرات العقلية.

وأضاف: سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من جميع الاختبارات على مستوى الجمهورية وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.