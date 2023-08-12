تطعيم 2315 مواطنًا بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" بالدقهلبة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية تطعيم 2315 مواطنا ، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية" وذلك خلال يوليو الماضى.

جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بتطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة والتي ضمت 1416 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى 652 مريض غسيل كلوي، ونحو 240 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس،وعمال مجلس المدينة بالاضافة الى الجرعات الوقائية لحديثي الولادة (الايميونوجولبيولين) خلال أول 24 ساعة من الميلاد حيث تم تطعيم 7 من حديثي الولادة لامهات ايجابي فيروس بي.

وأوضحت أنه فى إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، نظمت الإدارة الشهر الماضى 5 دورات تدريبية بمشاركة 125 من العاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والادارات الصحية.