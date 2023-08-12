ضبط تاجر مخدرات بحوزته شابو وحشيش بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الشابو والحشيش المخدر بقرية فنارة دائرة مركز شرطة فايد.

تلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن قنا، إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب حجازي محمد، من ضبط، أحمد. م، الشهير بالكحلة، تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو و الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.