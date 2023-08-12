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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تاجر مخدرات بحوزته شابو وحشيش بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الشابو والحشيش المخدر بقرية فنارة دائرة مركز شرطة فايد.

تلقى اللواء هشام مروان،  مدير أمن قنا، إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب حجازي محمد،  من ضبط، أحمد.  م، الشهير بالكحلة، تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو و الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية الشابو الحشيش فنارة