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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شاب مقتله على يد آخر في مشاجرة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي (مروان م ع)، مصاب بجرح نافذ بالرأس.
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب لقي مقتله علي يد اخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وفي ذلك السياق، قال المستشار القانوني  محمد عبد الفتاح “إن المتهم في تلك  الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أن  يحكم على فاعل هذه الجريمة  ، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وهي حيازة سلاح أبيض  خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.

 وأضاف: "إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن
، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات حيث سيتم نسخ صورة من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمة الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة". 

شاب منطقة الهرم غرفة النجده