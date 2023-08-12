حبس شاب قتل آخر بعد نشوب مشاجرة بينهما بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شاب في منطقة الهرم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفَّظت على جثمان المجني عليه، وطلبت توقيع الصفة التشريحية على الجثمان، وإعداد تقرير بمُلابسات الوفاة وتفاصيلها، كما صرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي (مروان م ع)، مصاب بجرح نافذ بالرأس.

بإجراء التحريات تبين أن الشاب لقي مقتله على يد آخر في مشاجرة بينهما، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.