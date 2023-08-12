رئيس جامعة الأزهر يفتتح المدينة الجامعية للطالبات بالسادات

قام فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر بجولة تفقدية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالسادات، رافقه خلالها الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

اجتمع رئيس الجامعة مع اسرة الكلية برئاسة الدكتور سعيد جمعة عميد الكلية، وتناقش رئيس الجامعة مع اعضاء هيئة التدريس في عدة امور متعلقة بالعملية التعليمية.

أعقب ذلك التوجه إلى المدينة الجامعية للطالبات وقام رئيس الجامعة بافتتاحها وسط سعادة كبيرة من أسرة الكلية، وتتضمن عمارة سكنية مكونة من 16 شقة تحتوي على عدد 40 غرفة تتسع الغرفة الواحدة ل 4 طالبات باجمالي عدد 160 طالبة ، تم عمل صيانة للعمارة عن طريق احد مؤسسات المجتمع المدني التي وجه رئيس الجامعة لهم الشكر والتقدير علي جهودهم في اعمال الصيانة للعمارة السكنية خدمة للطالبات في الكلية.

جاء ذلك بحضور اسامة توفيق رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، وهبة عبد الله سليمان مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.