مقتل 150 شخصًا في اشتباكات قبلية غربي السودان

أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، أن اشتباكات قبلية في وسط وجنوب دارفور غربي السودان على الحدود مع تشاد، أسفرت عن مقتل نحو 150 شخصا وسقوط العديد من المصابين.

وتابعت القناة أن الآلاف نزحوا إلى تشاد بعد الاشتباكات القبلية.

اندلعت الاشتباكات بين قبيلتي "البني هلبة" (العربية) و"المساليت" (الإفريقية) بولاية غرب دارفور.

وتصاعدت أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور بالتزامن مع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت منتصف أبريل الماضي.

وتشهد ولايات دارفور منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اشتباكات مسلحة، بما في ذلك مدن نيالا، والجنينة، وزالنجي وكاس وأم دافوق وكتم.