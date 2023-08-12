ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 150 شخصًا في اشتباكات قبلية غربي السودان

علم السودان
علم السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، أن اشتباكات قبلية في وسط وجنوب دارفور غربي السودان على الحدود مع تشاد، أسفرت عن مقتل نحو 150 شخصا وسقوط العديد من المصابين.

وتابعت القناة أن الآلاف نزحوا إلى تشاد بعد الاشتباكات القبلية.

اندلعت الاشتباكات بين قبيلتي "البني هلبة" (العربية) و"المساليت" (الإفريقية) بولاية غرب دارفور.

وتصاعدت أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور بالتزامن مع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت منتصف أبريل الماضي.

وتشهد ولايات دارفور منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اشتباكات مسلحة، بما في ذلك مدن نيالا، والجنينة، وزالنجي وكاس وأم دافوق وكتم.

اشتباكات السودان مقتل نحو 150 شخصا