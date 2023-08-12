"إيريس" متحور جديد لكورونا يضرب 50 دولة بالعالم.. فيديو

أكد الدكتور فؤاد عودة، خبير الصحة العالمية، ظهور «إي-جي.5» EG.5، الذي يطلق عليه العلماء اسم «إيريس»، في أكثر من 50 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنه لا يسبب أعراض أكثر من متحور أوميكرون.

أضاف عودة، خلال مداخلة هاتفية من روما مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انتشار طفرات جديدة من فيروس كرورنا، لكنها لا تسبب متحورات.

نصح خبير الصحة العالمية، بتقوية المناعة والحرص على استشارة الطبيب لأن أعراض المتحور الجديد تشبه نزلات البرد، ولا يمكن التفريق بينهما، مشددا على ضرورة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يقاوم أكبر عدد من الفيروسات والمتحورات.

وأشار عودة، إلى أنّ العديد من الدول حول العالم سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في قلب فصل الصيف ما استدعى مزيدا من اليقظة، بالرغم من عدم بلوغه مستويات عالية

وألمح خبير الصحة العالمية، إلى أن المتحور "«إي-جي.5» EG.5 يأتي من فيروس كورونا وهو الأكثر رصدا حاليا وقد يكون وراء عودة انتشار الوباء مرة أخرى.

واختتم عودة، بالإشارة إلى أن الأشخاص كبار السن ومرضى الحساسية ضعاف المناعة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.

