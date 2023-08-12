مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني يلتقي الاتحادات الطلابية بالجامعات

التقى النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي، بقادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، بتنظيم من جامعة المنصورة، للأستماع لمقترحاتهم في ملف الاتحادات الطلابية لطرحها في الحوار الوطني وتقديم التوصيات لرئيس الجمهورية.

وأعرب فتحي، عن سعادته بقادة الاتحادات في الجامعات المصرية بملتقى شباب الجمهورية الجديدة بتنظيم من جامعة المنصورة، مؤكدا أن الاتحادات الطلابية يوجد بها كوادر شبابية وكنز أفكار داخل الجامعات المصرية .

وأوضح أنه استمع إلي توصيات القيادات الموجودة من الشباب من تحديات ومقترحات في ملف الاتحادات الطلابية، لافتا إلي أنه فخور بكم الأفكار اللي سمعها من الشباب، وشعورهم بالمسؤولية تجاه مستقبل الاتحادات الطلابية، كما أنه سيتم تواجدهم في جلسة الاتحادات الطلابية في الحوار الوطني لطرح كل التوصيات وتقديمها لرئيس الجمهورية.

وأضاف فتحي، هؤلاء الشباب ليس فقط شباب الجمهورية الجديدة، وإنما هم قادة دول، ويجب أن يتم تسليط الضوء عليهم ووالاستماع إلي أرائهم واقتراحاتهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتمكينهم كأحد أهم أولويات القضايا التي تشغل لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وأشار إلي أنه خلال اللقاء شرح لقادة الإتحادات الطلابية جهود مؤسسة شباب القادة في ملف دعم وتدريب وتمكين الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات، موجها الشكر إلى جامعة المنصورة على الاستضافة الكريمة وعلى رعايتها للطلاب وحرصها على الاهتمام بالاتحادات الطلابية.