نهائي البطولة العربية.. شوط أول سلبي بين النصر والهلال

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا بين الهلال السعودي ومواطنه النصر، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وتقام مباراة النصر والهلال على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ويديرها تحكيميًا المغربي رضوان جيد، كما يتواجد المصري محمود البنا كحكم رابع في المباراة النهائية من البطولة العربية.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحلام النصر في التتويج باللقب، كما تتواجد صفقات الهلال الجديدة في الصيف الحالي في التشكيل الأساسي للفريق، مثل كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز.

وبدأ الهلال المباراة أمام النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – روبين نيفيز – سافيتش.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – مالكوم – سالم الدوسري.

أما النصر، دخل اللقاء أمام الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبدالإله العمري – أليكيس تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا.

وتمكَّن الهلال في الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في النصف نهائي، فيما تأهل النصر للمباراة النهائية على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله رونالدو.