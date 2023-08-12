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السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر إنقلاب سيارة ملاكى  قبل “كارتة” طريق العلمين من طريق وادي النطرون. 
تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب قبل كارتة طريق العلمين من طريق وادي النطرون اتجاه الساحل .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن وفاة “السيد أ أ”، 22 سنة ، وإصابة “فادى م أ”، 25 سنة ، باشتباه كسور بالذراعين الأيمن والأيسر ، ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

 

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