مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر إنقلاب سيارة ملاكى قبل “كارتة” طريق العلمين من طريق وادي النطرون.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب قبل كارتة طريق العلمين من طريق وادي النطرون اتجاه الساحل .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن وفاة “السيد أ أ”، 22 سنة ، وإصابة “فادى م أ”، 25 سنة ، باشتباه كسور بالذراعين الأيمن والأيسر ، ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .