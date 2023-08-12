هالاند يكشف سبب الحوار الساخن مع جوارديولا في مباراة السيتي وبيرنلي

كشف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن سبب المحادثة الساخنة التي دارت بينه وبين مدرب الفريق بيب جوارديولا، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة السيتي أمام بيرنلي، التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2023-2024.

وحصد مان سيتي، أول 3 نقاط في رحلة دفاعه عن لقب البريميرليج، بالفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة على ملعب تيرف مور، جاءت عن طريق هالاند هدفين ورودي هدف، ليتربع السماوي على قمة جدول ترتيب الدوري الأقوى في العالم مبكرًا.

وبعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، شوهد هالاند وهو يتحدث بقوة إلى جوارديولا، دون معرفة فحوى الحديث، ليرد الإسباني عليه بقوة أيضًا.

هالاند - جوارديولا

واحتدم النقاش بين الثنائي، ليتساءل الكثيرون عن سبب هذا النقاش الحاد بين جوارديولا وهالاند، حيث أبعد المدرب الإسباني إحدى الكاميرات التي كانت بالقرب منهما، واستمر في محادثة النرويجي بشدة.

وقال هالاند في تصريحات عبر «سكاي سبورتس» البريطانية: «أحاول أن أركز في عملي كل يوم، وأقول أنه لمن دواعي سروري العمل مع بيب».

وأضاف الهداف النرويجي: «يجب أن أعمل وأتطور أكثر لأني شاب، ولا تنسوا أنه لا يوجد أفضل من بيب ليساعدني على التطور».

وتابع: «في نهاية الشوط الأول، شعرت بالغضب من برناردو سيلفا لأنه لم يمرر لي الكرة، لكن بيب غضب مني هو الآخر، وما علي أن أقول إلا أنها بداية مميزة في هذا الموسم».

وأتم هالاند تصريحاته: «لا يمكنني التفكير كثيرًا في الأمر، إذا فكرت في ذلك أعتقد أنني سأصبح مجنونًا بعض الشيء، لقد بدأ الموسم للتو وعلينا مطاردة الألقاب مرة أخرى».

هالاند - جوارديولا

وبراواية أحد الصحفيين الإنجليز، فإن هالاند كان غاضبًا لأن برناردو سيلفا لم يمرر له الكرة في المساحة، مما جعل هالاند يصرخ في وجه برناردو ويلومه؛ وبعد نهاية الشوط جاء جوارديولا وصرخ بوجه هالاند مبررًا تصرف برناردو بأنه يجب الحفاظ على الرتم، موضحًا بيب قال كلمة «تيمبو» بنهاية الفيديو.

وبنهاية المباراة، أحد الصحفيين سأل بيب عن المحادثة وكانت اجابته: «إرلينج يريد الكرة طوال الوقت أن تكون معه، رجل لرجل، أعطني الكرة في الخلف وسأفعل ذلك، ولكن عندما يتبقى لديك دقيقتان ويتقدم كوفاسيتش ويفقد الكرة ويفقد رودري الكرة بعدها ويريد إرلينج تلك الكرة؟ كان برناردو محقًا في عدم منحه تلك الكرة».