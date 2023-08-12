أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم السبت، أن المفاوضات حول "الوضع المحايد" لأوكرانيا؛ سوف تستأنف في ظروف إقليمية جديدة لكييف.

وقال سلوتسكي حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إن المجتمع الدولي يميل بشكل متزايد نحو ضرورة إجراء مفاوضات لإنهاء النزاع، مؤكدا أنه ستتم العودة إلى "الوضع المحايد" ونزع السلاح في أوكرانيا.

وأوضح أن المزيد من دول العالم اليوم أدركت الأسباب الحقيقية والخلفية الحقيقية للنزاع الأوكراني، وتوقفت عن دعم الغرب في المواجهة مع روسيا حتى آخر أوكراني.