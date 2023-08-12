لأسباب فنية.. تأجيل اجتماع قادة جيوش "إيكواس"

أفادت قناة "فرانس 24" بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أجلت اجتماعا لقادة جيوشها كان مقررا، اليوم السبت، في أكرا عاصمة غانا "لأسباب فنية".

وأكدت أن "دول إيكواس أرجأت اجتماعا لقادة جيوشها لبحث نشر قوة تدخل في النيجر كان مقررا السبت في أكرا عاصمة غانا لأسباب فنية".

وأمس الجمعة، قررت "إيكواس"، عقد اجتماع جديد لقادة جيوش الدول الأعضاء، السبت، من أجل "إعداد خطط لتدخل عسكري محتمل" في النيجر.

وكانت وسائل إعلام، أمس الجمعة، قد تداولت أن القادة الإفريقيين سيجتمعون، السبت، ما دفع بمتحدث باسم "إيكواس" إلى التوضيح في تصريحات للصحفيين بأن "الاجتماع سيكون الأسبوع القادم وليس السبت".

وقال متحدث باسم "إيكواس" في تصريحات صحفية، إن "قادة جيش غرب إفريقيا سيجتمعون في الأيام القادمة (دون تحديد اليوم) لإعداد خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر".

وفي نفس السياق، كشف مسؤول نيجيري وآخر من كوت ديفوار، للصحفيين، أمس الجمعة، أن الاجتماع المرتقب سيعقد السبت 19 من الشهر الحالي في غانا.

وقال محللون أن التناقض في تحديد موعد الاجتماع بوضوح يعكس انقساما في الآراء بين قادة المجموعة الإفريقية بشأن قرار التدخل العسكري المطروح لإعادة النظام الدستوري في النيجر، بحسب "سكاي نيوز".